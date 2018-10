GA Eagles legt Roda JC in de slotfase op de pijnbank

Door de ruime zege heeft Go Ahead in de eerste reeks topduels nu vijf punten vergaard, na remises tegen NEC (1-1) en Sparta Rotterdam (2-2). Bovendien werd Almere City FC, dat vrijdag gelijkspeelde tegen FC Volendam, weer afgelost aan kop van de ranglijst.

Hoewel de zege volkomen verdiend was, viel er in de eerste helft – op het zomerse weer na - nog weinig te genieten in de goedgevulde Adelaarshorst. Go Ahead had wel een licht overwicht, maar beide ploegen grossierden in balverlies en de kansen waren spaarzaam.