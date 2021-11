GA Eagles legt Van Dop en Bosvelt twee jaar langer vast, Van Wonderen praat in winterstop verder

Het nieuws rond het bestuurlijke duo ligt al ruim anderhalve maand in de ijskast van De Adelaarshorst, bekende grootaandeelhouder Alex Kroes. De clubeigenaar was eind augustus al akkoord met Van Dop en Bosvelt over contractverlenging. ,,We vertrouwen elkaar en ik wil graag rust in de organisatie’’ aldus Kroes. ,,Daarom ben ik al vroeg in het seizoen met Jan Willem en Paul in gesprek gegaan. Los van de resultaten in de eredivisie, ik wilde door met hen en dat heb ik uitgesproken naar ze. Daarna waren we er snel uit.’’