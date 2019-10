GA Eagles levert broddelwerk af tegen Jong AZ: ‘Verschrikkelijk’

De toorn van het publiek blijft de voetballers van Go Ahead Eagles vrijdagavond kort voor tienen bespaard. Nog pijnlijker misschien wel zijn de grotendeels lege tribunes tijdens de bedankronde van de Deventer ploeg. Het oogt als een stil protest van de Deventer aanhang die de ruggen van de voetballers geselt na een abominabel optreden tegen Jong AZ. De Alkmaarse beloften voetballen frivool en speels het schaamrood op de kaken van GA Eagles. Het even slaapverwekkende als zwakke 1-1 gelijkspel doet pijn aan de ogen en voelt als een nederlaag in de Adelaarshorst. ,,Het was verschrikkelijk’’, liet middenvelder Elmo Lieftink geen ruimte voor twijfel. ,,Na rust hebben we niet meer gevoetbald. Ik kan in de emotie van alles gaan roepen, maar dit was gewoon niet goed.’’