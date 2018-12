GA Eagles lijdt ruim half miljoen verlies na dramatisch seizoen

OP RAPPORT Collectief falen resulteert in pijnlijke cijfers voor Go Ahead

4 december Go Ahead Eagles zakte maandagavond in het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven als collectief finaal door de ondergrens tegen Jong PSV (5-1 nederlaag), vanzelfsprekend resulterend in een rapport met vrijwel louter vette onvoldoendes.