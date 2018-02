GA Eagles lijmt gebroken voetbalharten met Valentijn

Trouwe fans

Dertien voetballers van GA Eagles stappen daarom deze dinsdagmiddag in hun auto op weg naar hun trouwste fans, die dit seizoen aanwezig waren bij alle verre en meestentijds verloren uitbeurten van de club. ,,Respect voor die supporters’’, bekent Xandro Schenk, een overrompelde Henk de Haan verrast bij autobedrijf Bink. ,,Dit is wel een bijzonder valentijnscadeau’’, mompelt de 64-jarige Deventenaar, nadat Schenk zijn persoonlijke gedicht heeft voorgedragen.

De Haan is al meer dan vijftig jaar supporter van GA Eagles. ,,Mijn eerste wedstrijd was in de Europa Cup tegen Celtic in 1965. Dat Go Ahead gevoel gaat nooit meer weg.’’