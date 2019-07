GA Eagles maakt werk van komst Rabillard en Edqvist

Omleidings­rou­te van Zwollenaar Leeflang loopt via Deventer

9:10 Nee. Max Leeflang hoefde aan vrienden en familie weinig uit te leggen toen vorige maand zijn overstap naar Go Ahead Eagles wereldkundig werd. Een voetballende Zwollenaar in Deventer dienst, het mag dan niet de gewoonste zaak van de wereld zijn, voor Leeflang is het weinig meer dan een logische stap.