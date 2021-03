GA Eagles maakt zich na onrustige dagen op voor seizoensfinale: ‘Mijn ploeg zit goed in z'n vel’

Beenbreuk voor Devente­naar en voormalig Eag­les-spe­ler Joey Suk

22 maart Voor Joey Suk kwam er zondagavond een dramatisch einde aan de topper in de hoogste Kroatische voetbaldivisie. De 31-jarige Deventenaar in dienst van HNK Gorica brak zijn been op twee plaatsen en is zondagavond direct geopereerd.