GA Eagles maalt niet om schoonheidsprijs en koestert punt tegen sterker Utrecht

wedstrijdverslagLeuk om naar te kijken is het niet, maar het strijdplan van Kees van Wonderen en Go Ahead Eagles wierp in de uitbeurt tegen FC Utrecht weer eens vruchten af. Met een defensieve tactiek, op ijzeren discipline uitgevoerd door de elf uit Deventer, sleepte de ploeg maar weer eens een welkom resultaat uit het vuur tegen een sterkere tegenstander. Veel franje kleefde er verder niet aan de 0-0.

Afgezien van de zieke Gerrit Nauber - centraal achterin vervangen door Justin Bakker - geen verrassingen in de basisformatie van trainer Kees van Wonderen. Wel keerden Bas Kuipers en Ogechika Heil na blessureleed terug in de selectie. Dat zat er nog niet in voor Marc Cardona, Turan Tuzlacik en Sam Crowther.

Schriftelijk afdoen

De eerste helft in een leeg stadion Galgenwaard had net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden. Op een aardig schot van Quinten Timber en dito redding van Warner Hahn na gebeurde er hoegenaamd niets. Al kon Utrecht in elk geval nog claimen dat het via Balk en Douvikas een bal tussen de palen werkte, zij het recht in de handen van Hahn. Een schot van Gustafson ging ruim over en dat gold aan de overkant ook voor een bal die van de voet van Ragnar Oratmangoen vertrok.

Na rust werd het iets aantrekkelijker, al hield de wedstrijd ook toen niet over qua amusementswaarde. Het spektakel moest vooral komen van Utrecht, dat zich in eigen huis beslist niet neerlegde bij een doelpuntloze remise. Dus kwamen er kansen: voor Van der Hoorn, voor Ramselaar, voor Ter Avest. Hahn hoefde zodoende geen kou te lijden in het doel van GA Eagles.

Neus aan het venster

Joris Kramer prikte namens GA Eagles zijn neus aan het venster met een van de weinige Deventer pogingen die ook echt tussen de palen was. Verder viel er bitter weinig te beleven voor de fans die thuis voor de buis de wedstrijd in Utrecht moesten volgen.

Al was de invalbeurt van Jacob Mulenga - hij verving in de 80ste minuut Isac Lidberg - wel een fraai moment. De spits keerde in het shirt van GA Eagles terug als speler in het stadion waar hij zoveel successen vierde. Ook de rentree van Bas Kuipers na een operatie was voor GA Eagles een hoogtepuntje. Ogechika Heil viel eveneens in.

De ploeg van Van Wonderen mocht in de slotfase nog de handen dichtknijpen bij een kopbal van Dalmau tegen de lat. Het punt werd daarna gekoesterd. Zoals dat eerder al gebeurde op bezoek bij Ajax. Het was de zesde uitwedstrijd op rij waarin GA Eagles ongeslagen bleef.

FC Utrecht - Go Ahead Eagles 0-0. Scheidsrechter: Kooij. Gele kaart: Maher (Utrecht), Deijl (GA Eagles). Toeschouwers: 0.

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen (80. Kuipers), Idzes, Bakker, Kramer, Deijl; Brouwers, Rommens, Oratmangoen (89. Heil); Cordoba (80. Botos), Lidberg (80. Mulenga).

