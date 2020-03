GA Eagles maandag niet in actie tegen Jong PSV vanwege coronavirus

De wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Jong PSV gaat maandag zeker niet door. De KNVB heeft alle wedstrijden in eredivisie en eerste divisie in de provincie Brabant van de kalender gehaald.

De provincie Noord-Brabant neemt maatregelen om verdere uitbreiding van het coronavirus te beteugelen. Dat maakten de drie veiligheidsregio’s van Noord-Brabant vanmiddag bekend op een persconferentie in Den Bosch.

De thuiswedstrijden van PSV, Willem II en RKC Waalwijk tegen respectievelijk FC Emmen, Heerenveen en FC Groningen gaan komende speelronde niet door. In de eerste divisie zou TOP Oss thuis spelen tegen FC Den Bosch.

Net buiten het weekend

Over het doorgaan van het duel tussen Jong PSV en GA Eagles was enige twijfel. De provincie verbod evenementen waar naar verwachting in het komende weekend meer dan duizend mensen bijeen zouden komen. Omdat GA Eagles maandag in Brabant had moeten spelen, dus formeel net buiten het weekend, én omdat de wedstrijden van Jong PSV doorgaans minder publiek trekken, ontstond er onduidelijkheid. De KNVB besloot na overleg om toch ook Jong PSV - Go Ahead Eagles te schrappen.

Morgen komen in Zeist de KNVB, de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie en alle betaald voetbalorganisaties bij elkaar. Namens GA Eagles gaat Jan Willem van Dop naar die bijeenkomst. Dan wordt er gesproken over de gevolgen van het schrappen van de wedstrijden in Noord-Brabant. Ook mogelijke scenario’s voor als er nog meer maatregelen volgen vanwege de uitbraak van het corona-virus worden besproken. En er wordt gekeken of er ook gevolgen moeten zijn voor het doorgaan van het amateurvoetbal.

Zwaarst getroffen provincie