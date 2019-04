GA Eagles met Bakx en Dekker op de flanken tegen beloften van AZ

Het ontbreken van aanjager Navrátil is een aderlating voor trainer John Stegeman, die ook al geen beroep kan doen op de vorige week in Dordrecht met knieklachten geblesseerd afgehaakte Bruno Andrade. Navrátil liep maandag tegen Telstar een verrekking aan de hamstring op. ,,Hoe lang hij aan de kant staat is onduidelijk’’, aldus Stegeman.

Een scheur in de hamstring was ernstiger geweest, wist ook Navrátil, die zelf verwacht dat hij zo’n twee à drie weken moet toekijken. Navrátil heeft even de tijd om fit te worden. Na Jong AZ speelt Go Ahead pas op maandag 15 april de volgende wedstrijd tegen de beloften van Ajax.

Dekker

Vince Gino Dekker krijgt net als tegen Telstar weer de voorkeur op de linkerflank. Voor de Ermeloër is het een weerzien met zijn oude ploeg. Met Jong AZ immers speelde hij eerder dit seizoen nog tegen GA Eagles. ,,Ik heb met een aantal spelers nog steeds contact’’, aldus Dekker. ,,Mauro Savastano, Justin Bakker… Die jongens spreek ik nog wel. Het is wel leuk om tegen je oude ploeg te spelen.’’

Waar Dekker voor het gevaar vanaf links moet zorgen, moet vormgever Istvan Bakx op rechts Navrátil voor even doen vergeten bij GA Eagles. Jeroen Veldmate en Thomas Verheydt keren terug in de basis. Zij werden door Stegeman tegen Telstar – op advies van de medische staf - nog uit voorzorg aan de kant gehouden. Een wedstrijd waarover Stegeman ontevreden was. ,,Al is het voor een elftal lastig om een hoog niveau voor lange tijd vast te houden’’, oordeelde de coach. ,,Maar ik kan mijn ploeg nooit verwijten dat ze niet hard werken. Ze willen echt wel, maar het gaat om de uitvoering, kwaliteit van de acties. Daarin moeten we soms wel beter.’’

Toeval

Dat het na de winterstop opeens allemaal minder florissant is in Deventer, gaat Stegeman veel te ver. Feit is dat Go Ahead in de fictieve stand over de dertien duels van 2019 in de Keuken Kampioen Divisie een tiende plek inneemt. ,,Tegen Volendam, FC Twente en ook Helmond Sport hebben we bij vlagen gewoon goed gespeeld. Voetbal is een sport van toevalligheden. Ajax vliegt tegen Real Madrid ook uit de Champions League als dat ene doelpunt door de VAR wordt afgekeurd. Als Verheydt kort na die benutte penalty gewoon scoort voor ons komen wij met 3-2 voor tegen Telstar en winnen we waarschijnlijk. Het ligt allemaal zó dicht bij elkaar….’’

Samuel Wakana behoort ook tegen Jong AZ weer tot de wedstrijdselectie van Stegeman. De Twellose voetballer debuteerde maandag tegen Telstar voor GA Eagles.

Eén zege

Het is de vierde keer dat GA Eagles en Jong AZ tegenover elkaar staan in de eerste divisie. Beide ploegen wonnen één keer. Het duel van vrijdag staat onder leiding van de 25-jarige arbiter Marc Nagtegaal, die voor het eerst een wedstrijd van GA Eagles fluit.