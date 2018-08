GA Eagles met Džepar op flank tegen Utrechtse beloften

Trainer John Stegeman is een man van duidelijkheid en vastigheid. De trainer van Go Ahead Eagles strooit dan ook niet met surprises bij de aftrap van het nieuwe seizoen in de eerste divisie.

Stegeman stuurt vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) zijn beoogde basiselftal, die hij de laatste weken al in het hoofd heeft, het veld van de Adelaarshorst op voor het treffen met Jong FC Utrecht. Dus met spits Thomas Verheydt, die ondanks een geblesseerde pols gewoon kan spelen, en Orhan Džepar in de ploeg. De Eefdenaar houdt daarmee – net als vorige week in de met 3-0 gewonnen oefenpartij tegen Sparta - Bruno Andrade en Pieter Langedijk uit de basisformatie. ,,Orhan vult zijn rol anders in, maar hij doet het goed’’, verklaarde Stegeman, die gecharmeerd is van de talenten van de begaafde Džepar. ,,Hij heeft me niet teleurgesteld en krijgt zijn kans nu.’’

De Braziliaanse flankspeler Andrade moet eerst op zijn oude niveau komen om weer aanspraak te mogen maken op een basisplaats, meende Stegeman. ,,Bruno moet weer competitief worden. Hij heeft wat kleine blessures gehad en zijn niveau moet omhoog. Dat heeft tijd nodig.’’

Van Moorsel

Stegeman start tegen Jong FC Utrecht met dezelfde basisformatie als vorige week tegen Sparta. Dat betekent dat de laatste aanwinst van GA Eagles, Paco van Moorsel, eveneens op de bank begint tegen de beloften uit de Domstad. Julius Bliek is afwezig vanwege een schorsing.

Stegeman is blij dat de zeven weken van experimenteren, puzzelen en schuiven voorbij is. ,,Eindelijk gaat het er echt om’’, stelde de Eper coach. ,,We hebben een wisselende voorbereiding gehad. Ik streef perfectie na en dan moeten we negentig minuten dominant zijn. Zo ver zijn we nog lang niet met Go Ahead. Ons basisniveau moet echt verder omhoog om competitief te worden. Daarvoor moeten we zeker nog stappen maken, anders zijn wij ook maar een modaal ploegje.’’

Goede gevoel

Dat in het eigen stadion tegen Jong FC Utrecht – de hekkensluiter van vorig seizoen in de eerste divisie - wil winnen om het goede gevoel dat is teruggekeerd in de Adelaarshorst moet zien vast te houden. ,,We weten wat we kunnen verwachten van Jong Utrecht’’, aldus Stegeman. ,,We hebben heel wat beelden bemachtigd, dus kennen kun kracht. Maar ik ga vooral uit van onszelf. Wij zijn een club in ontwikkeling die aan het einde van de rit de play-offs wil halen. Ik ben tevreden met mijn ploeg en wat we in de eerste zeven weken voorbereiding hebben bereikt. Nu gaan we een nieuwe fase van de teamontwikkeling in en gaat het om de punten.’’