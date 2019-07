GA Eagles met goed gevoel nieuwe fase voorbereiding in

Met de wedstrijd tegen Excelsior werden vrijdagavond ook de meeste steigers rond de gerenoveerde selectie van Go Ahead Eagles verwijderd. De formatie van trainer Jack de Gier was amper drie weken geleden nog een instabiele bouwput onder constructie, maar kreeg afgelopen week dan toch eindelijk vorm. Met de entree vrijdag van de Zweedse flankaanvaller Adrian Edqvist (huur) en Franse spits Antoine Rabillard (contract tot 2021) als – voorlopig even laatste – bouwstenen. In het bij vlagen vermakelijke duel met Excelsior bleven de twee nieuwelingen nog aan de kant, maar in Terwolde zagen Rabillard en Edqvist in de eerste serieuze test van de voorbereiding aardige Deventer voetbalmomenten. GA Eagles won verdiend met 2-0.