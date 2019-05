GA Eagles met play-off-team naar Den Bosch, Van Moorsel vanaf links

Trainer John Stegeman keert daarmee terug naar de ploeg die twee weken geleden Jong PSV klopte en het ticket voor de nacompetitie veiligstelde. Met die formatie werkt Eper coach de komende weken ook toe naar de start van de play-offs op 19 mei. ,,Dit is het beste team’’, benadrukte de trainer een dag voor het treffen met FC Den Bosch. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee ook om de prijzen kunnen strijden. Natuurlijk spelen we morgen eerst tegen Den Bosch, die is nu het belangrijkste met het oog op de play-offs. Maar uiteindelijk gaat het mij om die laatste paar wedstrijden. Daar werken we naar toe in een vaste samenstelling. De linksbuitenpositie blijft een lastige voor ons, het hele seizoen al. Ik kies nu voor Paco van Moorsel in de komende wedstrijden.’’

Verheydt

Thomas Verheydt keert vrijdag als spits terug na zijn schorsing. Hij ontbrak nog tegen RKC, waarin Go Ahead tegen een 1-4 thuisnederlaag aanliep. ,,Een wedstrijd die van onze kant nog helemaal niet zo slecht was. Dat ik Bliek als extra aanvaller inbracht was niet goed, daardoor stond de restverdediging niet meer goed, dat is mijn schuld. Daarna liepen we in de slotfase in het mes en kregen we nog twee tegendoelpunten.’’

Toch leek het alsnog zijn elftal met de rem erop speelde tegen RKC. ,,Ik vind het niet goed, maar snap het wel’’, verklaarde Stegeman. ,,Zo gaat het in elke competitie en bij veel meer ploegen die uitgespeeld zijn. Na de knappe winst op Jong PSV waren wij klaar en dan gaat de druk eraf. Dan is de kwaliteit van spelen vaak net even wat minder. Maar zoals we voetbalden tegen PSV, dat wil ik vanaf nu gewoon weer zien.’’

Opportunistisch

Dat kan dit Go Ahead ook, benadrukt Stegeman. ,,Mijn elftal kan zich heel goed opladen voor wedstrijden die ergens omgaan. De play-offs zijn het podium waarop spelers zich kunnen laten zien en mits wij een team zijn, kan dat ook. En als we zouden promoveren in mei loopt iedereen weer de polonaise en is iedereen die vervelende potjes in april weer vergeten. Zo opportunistisch is het voetbal ook.’’

Tegen FC Den Bosch heeft Go Ahead een resultaat nodig om de derde plaats in de eindrangschikking van de eerste divisie veilig te stellen. Een overwinning op FC Den Bosch is echter geen sinecure, aangezien Go Ahead in de afgelopen vijftig jaar slechts vijf keer wist te winnen in De Vliert. Bij een gelijkspel in Den Bosch is Go Ahead afhankelijk van de verrichtingen van Almere City bij Jong Ajax. De Almeerders mogen dan niet winnen op sportpark De Toekomst. De derde plaats betekent voor Go Ahead dat de ploeg met een uitwedstrijd start en de tweede wedstrijd in De Adelaarshorst mag spelen in de halve finales van de play-offs. ,,Het maakt me eerlijk gezegd niet heel veel uit wie we tegenkomen in de play-offs’’, aldus Stegeman. ,,Sparta ontlopen? Daar wonnen we in de voorbereiding ook met 3-0 van. Of we nou winnen of verliezen in Den Bosch, mijn ploeg kan daar allebei goed mee om gaan. Het gaat om de play-offs, dan moeten we er staan.’’

Pouwels

Stegeman kan in Den Bosch geen beroep doen op de aan zijn knie geblesseerde Bruno Andrade. Maarten Pouwels ontbreekt in de wedstrijdselectie. Stegeman is niet tevreden over wat de rijzige spits uit Dalfsen laat zien de afgelopen weken. ,,Dat heeft overigens niets met zijn werkethiek te maken, die is goed”, besloot Stegeman.