GA Eagles-middenvelder Stans steekt nek uit met fraaie treffer

,,Het gevoel was goed en ik wist dat ik de bal zou binnenschieten’’, lachte de centrale middenvelder na de 1-2 zege van GA Eagles in Dordrecht. ,,We spelden niet slecht, maar kregen weinig kansen. Dit was er eentje op de rand van de zestien en ik zei meteen: ‘Die is voor mij.’’’

Hoogste tijd

Want dat werd wel weer eens tijd, vond de 28-jarige oud-speler van NAC en Excelsior die in februari de overstap maakte naar GA Eagles. Zijn laatste doelpunt dateerde alweer van augustus 2016 toen Stans trefzeker was namens NAC tegen Jong FC Utrecht. Maar hoe bizar ook: net als gisteren scoorde Stans destijds de 1-0 in de 36e minuut.

,,Hè? Dan heeft het ook echt zo moeten zijn’’, aldus Stans, die de waarde van de 2-1 overwinning op FC Dordrecht onderkende. ,,We hebben een doel met z’n allen en daar geloven we in. Als je dan op deze manier de zege over de streep trekt is dat heel erg knap. Het spel was zeker na rust niet goed. We kwamen totaal niet meer aan voetballen toe en na de 1-1 vreesde ik wel even. Maar kijk naar de jongens die invallen. Džepar, Langedijk, Nemane met zijn beslissende actie waar de 1-2 uit komt…. Alledrie waren ze op hun manier belangrijk en hebben ze ons over het dode punt geholpen. Het geeft aan dat het met de moraal in de ploeg wel goed zit. Zeker als je bedenkt waar we met GA Eagles vandaan komen.’’