GA Eagles mist acht spelers in zoektocht naar eerherstel

Buwalda

Ook in de defensie past Van Staa zijn elftal aan. Robin Buwalda maakt plaats voor Joey Groenbast. Al ontkent Vna Staa dat de NEC-huurling wordt gestraft voor zijn kritische uitlatingen na de bij een 6-0 achterstand gestaakte wedstrijd bij Jong PSV. ,,Ik kies met Joey nu voor speler met een doorlopend contract bij GA Eagles.’’ Van Staa sprak woensdag met Buwalda over zijn vroege wisselbeurt in het Philips Stadion. ,,Daarmee is voor mij de kous af. Het was een incident, maar daar reken ik hem niet op af. Er staat een streep onder.’’

Treurmars

Zoals ook de sportieve treurmars tegen Jong PSV moet worden vergeten nu. ,,Het was niet goed, we hebben elkaar als team laten vallen, maar ik ga er verder geen drama meer van maken’’, stelde Van Staa, die woensdagochtend met zijn elftal de directie op visite kreeg voor een ‘goed gesprek’. ,,Ach, ik las van alles over een crisisberaad, maar we hebben een wedstrijd verloren. Het was Go Ahead-onwaardig, zeker, maar we moeten ook reëel zijn. We zijn gewoon niet goed genoeg en hebben nou eenmaal minder kwaliteit dan Jong PSV met zes spelers uit de eerste selectie. Het is niet de bedoeling dat we onszelf nu in de put gaan praten. We moeten geen praatgroepje in een klooster worden. We moeten voetballen.’’