GA Eagles mist vier spelers in duel voor het goede doel, Lucassen maakt rentree in basis tegen oude club

Nadat vorige week Giannis Botos en Jay Idzes zich al meldden in de ziekenboeg met een enkelkwetsuur, kwam daar deze week Cuco Martina bij. De verdediger is al een aantal dagen ziek. Martina wordt als rechtsback vrijwel zeker vervangen door Boyd Lucassen. Het is voor de Achterhoeker uitgerekend tegen zijn oude club de eerste basisplaats sinds begin februari in Groningen. Daarna raakte hij zijn vaste plek in het keurkorps van trainer Kees van Wonderen kwijt.