GA Eagles moet een veer laten in veldenstrijd eerste divisie

GA Eagles is daarmee een plaatsje gezakt in de veldenstrijd. Afgelopen najaar deelde de Deventer club nog de koppositie met NAC, Jong PSV en FC Dordrecht.

Alle aanvoerders van de ere- en eerste divisie geven wekelijks hun waardering aan de velden in het Nederlandse betaald voetbal, met een beoordeling van 1 tot maximaal 5 punten. Go Ahead scoort na 23 speelronden met 4,09 punten iets lager dan eerder dit seizoen in de eerste divisie, toen het nog de gedeelde koploper was.