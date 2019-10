GA Eagles moet geschorste Corboz één duel missen

Eag­les-verdediger Elso Brito ziet Kaapverdië afsluiten met gelijkspel

9:14 Elso Brito heeft zijn interlanduitstapje met Kaapverdië afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Olympique Marseille. De verdediger van Go Ahead Eagles kwam zondagavond in Frankrijk niet in actie.