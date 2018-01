GA Eagles moet lange ongeslagen thuisreeks NEC doorbreken

Go Ahead Eagles staat vrijdagavond in Nijmegen voor een flinke uitdaging. De dit seizoen zo geplaagde Deventer ploeg moet NEC in eigen huis zien te kloppen.

Een zware opdracht voor Jan van Staa en zijn troepen. NEC lijkt in de eigen Goffert schier onklopbaar in de eerste divisie. Al 32 thuisduels op rij verloor de Nijmeegse ploeg niet op het tweede voetbalplatform. De laatste nederlaag dateert uit 1994 toen Heracles te sterk was (2-3).

Scorend vermogen

Doelpunten lijken echter verzekerd in de aanloop naar het duel tussen Go Ahead Eagles en NEC. Beide clubs zijn een garantie voor treffers als ze elkaar ontmoeten. In de 51 onderlinge wedstrijden scoorden beide ploegen pas twee keer eerder niet. Alleen in 1958 en 1982 eindigde de ontmoeting doelpuntloos.

De laatste drie keer dat GA Eagles afreisde naar Nijmegen, stapte het ook met een resultaat in de bus: twee zeges en een gelijkspel in de eredivisie. De laatste overwinning van NEC op Go Ahead in eigen huis dateert alweer van ruim twintig jaar geleden: 2-1 op 20 november 1994.

Balans