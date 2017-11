Bijna achtduizend supporters hangen vrijdagavond in de gordijnen. De Adelaarshorst is te klein voor alle onvrede na de onthutsende 3-0 thuisnederlaag van GA Eagles tegen FC Dordrecht.

De achterban huilt, al spreekt bij de club niemand hardop van een crisis. Maar als het oproer kraait, is onheil in Deventer meestal niet ver weg. Op een zieltogende avond melden de eerste vijftig aanhangers zich alweer bij de hoofdingang van de voor oppositie ooit zo onneembare vesting. Ook intern wordt er na de derde nederlaag in vier wedstrijden alweer zachtjes gemorreld aan posities en beleid. Het is Go Ahead Eagles ten voeten uit. Toch is de breed gedragen onvrede wel een teken aan de wand, die spelers en staf aan het denken moet zetten. In de catacomben zit echter vooral de mantel der liefde als gegoten.

,,De uitslag was slecht en teleurstellend’’, erkende trainer Leon Vlemmings, die de wedstrijd tegen Dordrecht tot ver achter de komma analyseerde. Maar zoals ook Xandro Schenk en Sjoerd Overgoor vrijdag al repten van de bulk aan balbezit, wilde ook Vlemmings van een wanvertoning niets horen. ,,De uitslag 3-0 doet geen recht aan deze wedstrijd. We hebben echt wel dingen goed gedaan en kwamen over de zijkanten regelmatig door. Tegen een verdedigend ingestelde tegenstander kregen we toch onze mogelijkheden. Ik kijk door een andere bril, wil zien dat we voor de goal komen en dat is gelukt. Zo slecht was het niet en ik vind dat de buitenwacht, ook de media, te ver doorslaan in het negatieve.’’

Sociale media



Vlemmings leest daarom al lang niet alles meer wat er over hem en zijn club geschreven wordt. Laat staan dat hij sociale media als twitter nog bezoekt. Misschien maar beter ook. De achterban heeft de messen geslepen en behalve Vlemmings is vooral Dennis Bekking weer de gebeten hond. De verbale afkeer van de technisch manager is de laatste dagen echter vooral aan dovemansoren gericht, omdat Bekking op vakantie is in Zuid-Amerika. Vlemmings hoort de spreekkoren wel, maar laat zich niet beïnvloeden in zijn technisch plan om GA Eagles verder te brengen. ,,Ik ben bezig om de club structureel op een goed niveau neer te zetten.’’

Met een weldoordacht voetbalplan, maar juist dat laatste is op het veld te weinig zichtbaar. Het dynamische spelsysteem met twee spitsen, vroeg druk zetten bij balverlies en met opkomende vleugelverdedigers komt maar niet uit de verf. Het maakt van GA Eagles een apathisch gezelschap dat de laatste weken eenvoudig onder de voet wordt gelopen door Fortuna Sittard, Telstar en FC Dordrecht. De Deventer club heeft tijd nodig, tijd die er niet is voor Vlemmings. Een overstap naar een systeem met drie spitsen is echter onbespreekbaar. ,,Ik kijk dieper naar de wedstrijd dan een buitenstaander. Waar komen we als club vandaan bijvoorbeeld? In die zin zie ik ook goede aspecten.’’

Recessie