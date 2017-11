GA Eagles moet met Werkhoven in spits veerkracht tonen

De derde nederlaag op rij knaagt aan het zelfvertrouwen bij GA Eagles in de aanhang mort nu Go Ahead een beschamende dertiende stek bezet in de Jupiler League. Bij de terugkeer uit Limburg hing een groot spandoek aan de poort van de Adelaarshorst. Daarin kraakte de aanhang het voetbalbeleid en werden technisch manager Dennis Bekking en voorzitter Edwin Lugt als verantwoordelijken aangewezen. Maandagavond zal de furie wederom losbarsten bij de minste of geringste sportieve tegenslag. ,,Deze ploeg heeft steun nodig en ik vertrouw erop dat we die krijgen’’, aldus Vlemmings, die de pijn en woede bij de supporters wel begrijpt. ,,Zo’n spandoek hoort er blijkbaar bij, al is dit iets van de laatste wedstrijden natuurlijk. We hebben nu drie keer op rij verloren en dat is niet goed. Kijk, ook wij zijn niet tevreden en er valt nog veel te verbeteren, maar dit is ons eigen publiek en we spelen in ons eigen stadion. Dat moeten we met z’n allen gewoon uitstralen.’’

Vlemmings onderkent de waarde van succes in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. ,,We hebben veel te winnen in dit duel en moeten deze negatieve fase doorbreken als ploeg. Ik zie een elftal dat keihard werkt en echt wel vertrouwen heeft. Aan de beleving schort het niet. Dat moeten we tegen Jong FC Utrecht laten zien.’’

Schenk

Veel wijzigingen voert trainer Leon Vlemmings maandag niet door in zijn basisformatie. Naast de rentree van Werkhoven, die zijn zesde basisplek van het seizoen krijgt als spits, keert aanvoerder Xandro Schenk terug in de Deventer ploeg, nadat hij in Limburg ontbrak vanwege zijn prille vaderschap. Dat gaat weer ten koste van Brem Soumaoro die de captain naar behoren verving. Zoals heel Go Ahead voor rust acceptabele speelde, vond Vlemmings, die zijn ploeg wat verder liet inzakken om zo van de ruimte achter de laatste Sittardse linie te kunnen profiteren. ,,Dat pakte goed uit met het doelpunt van Sam Hendriks. Maar na rust werden we teruggedrongen en slaagden we er niet meer in aanvallend gevaarlijk te worden’’, erkende de trainer, die Rick Ketting twee keer in de fout zag gaan waardoor Wessel Dammers even zo vaak kon binnenkoppen. ,,Weer twee standaardsituaties….’’ Vlemmings zucht. ,,Je zag het gebeuren in de wedstrijd. We kregen te veel vrije trappen tegen en dan is Fortuna gevaarlijk.’’

Ketting

Dat Ketting diep door het stof ging en de beide tegentreffers als een man op zich nam, tekende het professionele karakter van de oud-Spartaan. ,,Maar ik heb er nog wel even over gesproken met Rick’’, verklaarde Vlemmings. ,,Het is op zich mooi dat hij zo reageert, maar het is een teamprestatie. We winnen en verliezen met z’n allen… Nu ligt het echt niet alleen aan Rick, die verder geen slechte wedstrijd speelde in Sittard.’’

Vijf duels

Nog vijf wedstrijden heeft GA Eagles te gaan voor de winterstop, te beginnen tegen Jong FC Utrecht. Vrijdag is de uitbeurt bij FC Den Bosch. Twee duels in vijf dagen tijd, waarin punten noodzakelijk zijn om het seizoen niet al voor de kerstmaaltijd te laten mislukken. Jong FC Utrecht is een tegenstander die Go Ahead niet eerder in competitieverband tegenkwam. De Domstedelingen staan voorlaatste in de eerste divisie, kampen met dezelfde sportieve problemen als GA Eagles en wonnen al vier duels op rij niet.

Op de lijst met afwezigen bij GA Eagles staan nog twee spelers voor het duel met de Utrechters. Behalve de zeke De Kogel ontbreekt ook de al langer niet fitte Kosovaar Lum Rexhepi. Tim Hölscher trainde na zijn achillespeesblessure weer volledig mee op zondagochtend.