GA Eagles moet negatieve balans doorbreken in jacht op zevende plaats in eredivisie

De opdracht is loodzwaar voor Go Ahead Eagles. De Deventer ploeg overlegt in historisch perspectief een negatieve balans tegen FC Twente en moet die doorbreken om de zevende plaats in de eredivisie te bereiken.

Bij een overwinning op FC Twente kan GA Eagles zondagmiddag over de Tukkers heen springen naar de verrassende zevende plek in de eredivisie. De geschiedenis biedt de Deventenaren niet bepaald een stevig houvast. Van de 58 voorgaande competitie-ontmoetingen in het betaalde voetbal ging ruim de helft verloren (32 keer), terwijl GA Eagles er slechts 14 wist te winnen.

Ook in Deventer is het de laatste kwart eeuw maar zelden feest. Vijf van de zes laatste ontmoetingen in De Adelaarshorst waren een prooi voor FC Twente. De enige Deventer competitiezege deze eeuw dateert van 9 maart 2014 toen Jarchinio Antonia voor de winnende treffer zorgde (1-0).

Sterk in Enschede

Opvallend is wel dat GA Eagles juist in Enschede de laatste drie keer wist te winnen. Vooral het avontuur in de KNVB-beker (december 2019) staat in Deventer hoog op de lijst met voetbalhoogtepunten. De 2-5 overwinning in Enschede (na treffers van Rabillard (2), Berden, Van der Venne en Veldmate) bracht de Deventenaren naar de achtste finales. Ook een seizoen eerder in de eerste divisie wist GA Eagles te winnen in Enschede.

In De Adelaarshorst kan GA Eagles de balans zondag weer in evenwicht brengen. FC Twente won één keer vaker dan de thuisploeg (11 keer).

Voor trainer Kees van Wonderen van GA Eagles is het weerzien met FC Twente bijzonder. Hij was er als assistent-coach bij in 2010 toen FC Twente aan de hand van coach Steve McClaren landskampioen werd.