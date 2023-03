GA Eagles moet op zoek naar nieuwe assistent-trainer: Ten Berge vertrekt

Ten Berge kwam afgelopen zomer naar Deventer om hoofdtrainer René Hake te assisteren. Een rol die hij met veel plezier uitvoert, maar toch heeft hij besloten om Go Ahead Eagles in de zomer te verlaten. ,,Ik heb het bij Go Ahead Eagles prima naar mijn zin in een leerzame en professionele omgeving”, zegt Ten Berge. ,,Wel ben ik bij mezelf te rade gegaan en ben daarbij tot de conclusie gekomen dat ik volgend seizoen graag weer als hoofdtrainer eindverantwoordelijk zou willen zijn voor het aansturen en ontwikkelen van spelers en stafleden.”

De trainer was eerder ook al actief voor Go Ahead Eagles, tussen 2005 en 2009 was hij trainer van de A1 en coördinator van de jeugdopleiding. Daarna werkte hij ook nog voor amateurclubs als Voorwaarts Twello, Berkum en DVS’33 Ermelo.

Lijfsbehoud

Ten Berge hoopt zijn periode in Deventer af te sluiten met lijfsbehoud in de eredivisie. ,,Ik ben Go Ahead Eagles dankbaar voor de kans en het vertrouwen die ik heb gekregen. Samen met spelers en staf is mij er veel aan gelegen om seizoen 2022-2023 af te sluiten met lijfsbehoud in de eredivisie”, reageert hij.

