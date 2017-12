GA Eagles moet Sam Hendriks op de blote knieën danken

Laag gemiddelde

Met een gemiddelde van 1,42 doelpunt per wedstrijd blijft het Deventer elftal ruim achter bij de laatste drie seizoenen in de eerste divisie. In 2015/2016 scoorde GA Eagles gemiddeld 1,69 keer per wedstrijd. In jaren daarvoor was het in 2013 twee keer per duel raak; in 2012 was het gemiddelde 1,91 keer per wedstrijd.