GA Eagles naar Ajax, PEC Zwolle stuit op De Graafschap

Van Moorsel: 'Wat er in dat schot zat? Enorme drang om te scoren'

28 september Paco van Moorsel haalde vrijdagavond op overtuigende wijze zijn gram in Nijmegen. Met een vlammend schot hielp hij Go Ahead Eagles aan een verdiend gelijkspel in de kraker bij NEC (1-1). ,,Een mooi resultaat, maar we hadden ook nog kunnen winnen”, concludeerde de invaller.