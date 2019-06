GA Eagles naar dubbele cijfers in eerste oefenduel

Trainer Jack de Gier liet GA Eagles in beide helften met twee volledig verschillende formaties aantreden. Het gros van de spelers die vorige week zondag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen kregen speelminuten in de Deventer formatie, die bij rust al een 0-5 voorsprong koesterde. Ook de proefspeler Rashaan Fernandes - die in de eerste trainingsweek een aardige indruk maakte – speelde in de eerste helft, waarin Zakaria Eddahchouri drie keer scoorde.

Na de pauze in Terwolde bleef het eenrichtingsverkeer en liep GA Eagles met een volledig opgefrist elftal uit naar een ruime 1-10 zege in de wedstrijd die al jarenlang een traditie is als eerste oefenduel in de Deventer voorbereiding op het nieuwe seizoen. Terwolde is al bijna dertig jaar gastheer voor GA Eagles op het fraaie sportpark Woldermarck. De eretreffer van de amateurs kwam op naam van Lars Krijgsman, gastspeler van Epe.