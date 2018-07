GA Eagles nadert akkoord met spits Thomas Verheydt

Feyenoord

Verheydt kwam in de jeugd uit voor onder meer Feyenoord en ADO Den Haag, maar een profloopbaan leek er in eerste instantie niet in te zitten. Via de amateurs van Jodan Boys en IJsselmeervogels – waarvoor hij 27 keer scoorde in de Topklasse – belandde hij in Maastricht waar hij twee jaar actief was voor MVV. In twee seizoenen kwam hij tot 61 competitieduels en vijftien goals.