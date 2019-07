GA Eagles niet in zee met proefspeler Rashaan Fernandes

Moedig Voorwaarts buigt na rust hoofd voor GA Eagles

9:15 Go Ahead Eagles heeft dinsdagavond in Twello ook de tweede wedstrijd van het nog prille seizoen in winst omgezet. De amateurs van het naar de eerste klasse gepromoveerde Voorwaarts weerden zich kranig, maar bogen na de pauze het hoofd tegen het vooral voor rust verre van imponerende GA Eagles (1-5).