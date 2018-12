GA Eagles nog één zege verwijderd van puntentotaal vorig seizoen

De 1-0 overwinning op de Brabantse hekkensluiter was vrijdag natuurlijk meer dan verdiend. Het imposante Deventer overwicht werd – mede door een te laag baltempo, slordige eindpass en gebrekkige afwerking - echter niet in de score tot uiting gebracht. ,,En dat mogen we onszelf verwijten’’, vond matchwinnaar Istvan Bakx, die even verderop zijn trainer John Stegeman zalvende woorden zag bezigen. ,,We hadden zeker meer doelpunten moeten maken, maar we zitten in een lastig fase van het seizoen. Mijn ploeg is me zeker niet tegengevallen. We hebben een goede prestatie geleverd.’’