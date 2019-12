GA Eagles O15 mag zich na promotie verheugen op ‘IJsselderby’

Reactie De Gier oogst applaus bij spelers: ‘Wij zijn momenteel top eerste divisie’

21 december Een volwassen Go Ahead Eagles maakte op de slotdag van 2019 geen fout in de Keuken Kampioen Divisie. Jong FC Utrecht was al elf thuisduels op rij ongeslagen, maar ging met 0-3 over de knie bij de Deventenaren.