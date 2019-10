GA Eagles O15 slaat belangrijke slag in eerste divisie

Onder 19

Tayrell Wouter heeft in Amstelveen nieuw puntenverlies en een blamage van de oudste jeugd van GA Eagles in de tweede divisie A voorkomen. Op bezoek bij hekkensluiter Roda’23 scoorde de van FC Twente overgekomen aanvaller twee keer: 2-3. Het team van coach Erik Zandstra – die ook Olaf Kok zag scoren - behoudt met de moeizame zege de aansluiting bij de nog ongeslagen koploper Hercules dat een puntje meer bij elkaar sprokkelde. Hercules was in de eerste speelronde nog te sterk voor GA Eagles (4-2).

Onder 17

GA Eagles O17 is zaterdag ook na de vierde wedstrijd ongeslagen gebleven. Op bezoek bij FC Emmen – dat pas één puntje peurde uit de eerste drie duels – werd op de valreep een punt veiliggesteld door het elftal van trainer Ugur Yildirim (2-2). Jordy Halfwerk scoorde in de slotfase voor GA Eagles, dat via Gijs Hovius nog wel op voorsprong was gekomen. GA Eagles blijft met het gelijkspel aan kop in de tweede divisie A.