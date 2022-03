GA Eagles O21 geeft uitstekende start geen fraai vervolg

De beloften van Go Ahead Eagles gaven de flitsende start in de tweede divisie via een 1-0 zege op Heerenveen geen passend vervolg. De ploeg van trainer Jouad Boufarra kreeg zaterdagmiddag in Emmen al voor rust de rekening gepresenteerd (2-0).