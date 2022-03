GA Eagles oefent tegen AZ, Van Wonderen bevestigt nakende overstap naar Heerenveen

Kok neemt beloften GA Eagles weer bij hand; promoven­dus wint ouverture van Heerenveen

De beloften van Go Ahead Eagles zijn het seizoen in de tweede divisie uitstekend begonnen. Olaf Kok, de spits die een zeer groot aandeel had in het kampioenschap in de derde divisie afgelopen seizoen, was de matchwinner in de met 1-0 gewonnen ouverture tegen Heerenveen.

12 maart