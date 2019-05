GA Eagles onderuit in helft van alle play-off-duels deze eeuw

Voorbereiding play-offsGo Ahead Eagles denkt met gloedvolle warmte terug aan de zo smakelijke play-offs van 2013 en 2016. De promotiefeesten waren even mooi als legendarisch. Toch winnen de mindere resultaten in de nacompetitie het deze eeuw ruimschoots van de succesverhalen. Een overzicht.

GA Eagles speelde sinds het jaar 2000 in totaal 36 wedstrijden in de nacompetitie. Achttien keer werd er verloren, elf keer was er winst. Het gros van de zeges werd behaald onder de promotietrainers Erik ten Hag (4x winst) en Hans de Koning (2x winst).

Thuisoverwicht

Vooral in eigen huis is Go Ahead lastig te verslaan de laatste jaren in de nacompetitie. De Deventer ploeg won vijf van zijn laatste zes thuiswedstrijden. De enige uitzondering is de 0-1 nederlaag tegen De Graafschap in 2015, die zorgde voor de degradatie uit de eredivisie.

Tegenstanders

FC Den Bosch was het vaakst tegenstander van GA Eagles in de nacompetitie deze eeuw. Zes keer stonden beide clubs tegenover elkaar. De Brabanders wonnen vijf keer, één keer werd het gelijk.

Cambuur (3x verlies, 1x winst), De Graafschap (2x verlies, 1x winst en 1x gelijk) en VVV-Venlo (3x winst, 1x gelijk) vormden vier keer de oppositie.

Excelsior en RKC

Mits GA Eagles volgende week wint van FC Den Bosch in de halve eindstrijd is eredivisionist Excelsior een mogelijke tegenstander in de finale van de play-offs. Twee keer eerder speelde Go Ahead tegen de Rotterdammers, verloren werd er nog niet.

RKC is een andere kandidaat voor de finale - na de winst van gisteren op NEC in de eerste ronde van de play-offs- maar de Waalwijkers waren nog nooit tegenstander van Go Ahead in de nacompetitie.

De uitslagen van GA Eagles in de nacompetitie sinds 2000:

Seizoen 2000/2001 (groepsfase):

Sparta-GA Eagles 3-1

GA Eagles-Excelsior 1-0

GA Eagles-Cambuur 1-2

Cambuur-GA Eagles 4-2

Excelsior-GA Eagles 3-3

GA Eagles-Sparta 1-1

Seizoen 2002/2003 (groepsfase):

FC Den Bosch-GA Eagles 4-1

GA Eagles-Helmond Sport 5-0

PEC Zwolle-GA Eagles 2-1

GA Eagles-PEC Zwolle 2-3

Helmond Sport- GA Eagles 2-0

GA Eagles-FC Den Bosch 0-1

Seizoen 2006/2007:

Eerste ronde:

Veendam-GA Eagles 5-1

GA Eagles-Veendam 2-0

Seizoen 2007/2008:

Eerste ronde:

GA Eagles-ADO Den Haag 1-1

ADO Den Haag-GA Eagles 3-0

Seizoen 2009/2010:

Tweede ronde:

GA Eagles-Cambuur 2-0

Cambuur-GA Eagles 1-0

Finale:

GA Eagles-Willem II 1-0

Willem II-GA Eagles 3-0 (na verlenging).

Seizoen 2010/2011:

Eerste ronde:

FC Den Bosch-GA Eagles 1-0

GA Eagles-FC Den Bosch 1-2

Seizoen 2011/2012:

Eerste ronde:

GA Eagles-FC Den Bosch 1-1

FC Den Bosch-GA Eagles 2-0

Seizoen 2012/2013:

Eerste ronde:

FC Dordrecht-GA Eagles 3-3

GA Eagles-FC Dordrecht 3-0

Tweede ronde:

GA Eagles-VVV-Venlo 1-0

VVV-Venlo-GA Eagles 0-3

Finale:

GA Eagles-FC Volendam 3-0

FC Volendam-GA Eagles 1-0

Seizoen 2014/2015:

Tweede ronde:

De Graafschap-GA Eagles 1-0

GA Eagles-De Graafschap 0-1