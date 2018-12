GA Eagles ongewijzigd in topper tegen FC Den Bosch

Wie voorafgaand aan het seizoen had voorspeld dat op 14 december de nummers drie en één van de Keuken Kampioen Divisie tegenover elkaar zouden staan in De Adelaarshorst, was nu een flinke duit rijker. Feit is dat Go Ahead Eagles en FC Den Bosch vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) gaan strijden om het hoogste schavot van de eerste divisie.

Voor GA Eagles zijn er amper personele zorgen en de ploeg begint dan ook ongewijzigd aan de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Trainer John Stegeman houdt vast aan zijn basisformatie, die vorige week met 1-0 won van Helmond Sport. Julius Bliek blijft na zijn gedegen optreden tegen de Brabantse hekkensluiter staan als centrumverdediger naast Jeroen Veldmate. De Zeeuw vervangt de aan zijn knie geblesseerde Gino Bosz, die donderdag overigens alweer zijn rentree maakte op het trainingsveld en tegen Den Bosch alweer deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

Aanvalslinie

Stegeman wijzigt zijn aanvalslinie niet. Paco van Moorsel krijgt wederom de voorkeur boven Orhan Džepar als linkerflankspeler. Istvan Bakx wordt in zijn kracht gehouden als centrale middenvelder en architect van het Deventer aanvalsspel. ,,Want ik vond dat we qua voetbal goed deden tegen Helmond’’, aldus Stegeman, die niet twijfelt over de inzetbaarheid van Bakx tegen Den Bosch. De routinier ging donderdag vroegtijdig hinkend van het trainingsveld na een botsing met Julian Lelieveld. De enkelblessure lijkt Bakx niet weg te houden van de topper tegen zijn oude werkgever. ,,Effe stampen, spugen en weer door. Hij speelt gewoon’’, aldus Stegeman.

Ook voor Van Moorsel is het treffen met de Bosschenaren bijzonder. De middenvelder begon zijn carrière als betaald voetballer in stadion De Vliert, waar hij in 2006 debuteerde tegen GA Eagles (1-1).

Na de moeizame novembermaand – drie nederlagen, twee zeges - lijkt GA Eagles de sportieve zaken weer aardig op orde te hebben. Tegen Helmond Sport was het spel meer dan acceptabel, maar werd de trekker slechts een keer overgehaald door Bakx. ,,We doen onszelf tekort’’, oordeelde Stegeman. ,,We speelden goed, maar moeten alleen vaker scoren. Als we met 4-0 winnen staat iedereen te applaudisseren voor ons. Het ligt allemaal zó dicht bij elkaar.’’

FC Den Bosch

Van FC Den Bosch zal GA Eagles meer te duchten hebben dan Helmond Sport, weet ook Stegeman. De koploper van de eerste divisie is bezig aan een imponerende reeks en is al elf wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van 21 september toen Almere City in Den Bosch met 1-4 te sterk was. FC Den Bosch kent weinig personele problemen en komt met de Italiaanse frontsoldaat Stefano Beltrame als oud-Eagle naar Deventer. ,,Den Bosch heeft een stel aardige voetballers’’, meent Stegeman. ,,Ja klopt, het kapitaal maakt daar de dienst uit. Het zorgt ervoor dat FC Den Bosch als club in de lift zit. Mooi voor ze, maar GA Eagles moet uitkijken dat het de boot niet mist. Financieel en sportief. Wij hebben minder middelen en moeten creatief zijn.’’

Stegeman kan tegen FC Den Bosch niet beschikken over Sjoerd Overgoor, die kampt het een hamstringblessure.