GA Eagles ongewijzigd naar Jong AZ na winst op koploper

,,Ik heb geen enkele reden om wat te veranderen’’, verklaarde trainer Jan van Staa na de afsluitende training op zondagochtend. Vooral de saamhorigheid en de passie waarmee de gewezen koploper uit Amsterdam werd bestreden, liet het voetbalhart van Van Staa gloeien. ,,Ajax was zeker niet slecht, maar wij speelden heel compact en daar hadden ze het lastig mee. Dat is een compliment aan de ploeg. In de duelkracht waren we sterk en iedereen was bereid het vuile werk voor elkaar op te knappen. Er stond een eenheid.’’

Lach

Van Staa erkende dat juist dat laatste de voorgaande duels leek te ontbreken bij GA Eagles. ,,Niet bewust, maar omdat de linies ver uit elkaar speelden oogde het wel zo.’’ Na de winst op Jong Ajax keerde de lach weer terug in de Deventer ploeg. Ook Van Staa stapte zaterdagochtend een stuk vrolijker in de auto dan vijf dagen daarvoor na het echec tegen De Graafschap. ,,Dat begon al op de terugweg in de bus vanuit Amsterdam… Mooi om te zien, maar het is wel aan ons om die lijn naar boven nu ook tegen Jong AZ en vrijdag tegen Telstar door te trekken. Dan wil ik het nog wel eens zien…’’

Werklust

Van Staa begint in Noord-Holland met Givan Werkhoven – die vrijdag in de punt van de aanval imponeerde met zijn ongebreidelde werklust -, Pieter Langedijk, Jeff Stans en Sjoerd Overgoor in de basis. De laattse twee vormen het kloppend hart van de ploeg dat coachend en sturend het elftal tegen Jong AZ bij de hand moet nemen. ,,De oudjes mogen het doen’’, aldus Van Staa over zijn keuze voor Overgoor ten koste van jongeling Thijs Dekker. ,,Met zijn ervaring is Sjoerd nu even belangrijk voor ons. Zoals ook Jeff Stans iets extra’s brengt voor dit GA Eagles. Ja, passie en beleving…. Dat moeten we vanaf nu elke week brengen.’’

Blessures

Bij GA Eagles ontbreken Mauro Savastano (hamstring), Brem Soumaoro (voetbreuk), Maarten de Fockert (hersenschudding), Bruno Andrade (hersenschudding) en Sam Hendriks (ziek). De laatste twee worden klaargestoomd voor de wedstrijd tegen Telstar, komende vrijdag in de Adelaarshorst. Dat duel is de aftrap van de strijd om de vierde periodetitel. Jong AZ maakt bij winst op Go Ahead nog kans op de derde periodetitel. De Alkmaarders moeten dan hopen op misstappen van FC Dordrecht en FC Emmen.