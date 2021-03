GA Eagles ongewijzigd op prijzenjacht tegen Cambuur, Eyibil ontbreekt: ‘Ontspannen naar mooi meetmoment‘

,,We moeten de lijn van de laatste weken doortrekken. Dan kunnen we ook van Cambuur winnen.’’ Aanvaller Sam Hendriks gelooft wel in het eerste Deventer periodesucces sinds 2009. GA Eagles is bezig aan een imponerende seizoen van elf overwinningen in de laatste dertien duels. Alleen NAC Breda (0-0) en FC Volendam (1-3) snoepten het elftal van Van Wonderen punten af. Met een zege op Cambuur – en puntenverlies van De Graafschap tegen Telstar – verzekert Go Ahead Eagles zich van het definitieve deelnamebewijs aan de play-offs en een geldbedrag van 60.000 euro.