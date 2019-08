GA Eagles ongewijzigd op weg naar heet avondje in Friesland

VOORBESCHOUWING‘Never change a winning team.’ Dat doet Go Ahead Eagles dan ook niet. De Deventer ploeg die vorige week met 3-2 te sterk was voor MVV staat ook vrijdagavond (20.00 uur) in Leeuwarden aan de aftrap tegen SC Cambuur.

De gouden sportregel is zeker niet heilig voor trainer Jack de Gier. Maar de trainer van GA Eagles is er de man niet naar om veel te veranderen en geeft zijn basisploeg uit het openingsduel van het seizoen ook in de Friese hoofdstad het vertrouwen. ,,Niet alles was perfect tegen MVV, maar we hebben veel dingen ook wel goed gedaan’’, oreerde De Gier na de donderdagtraining van GA Eagles. Veertien goede kansen voetbalde de Deventer ploeg bij elkaar, zag De Gier in zijn analyse. ,,Een aardig aantal, zoals we ook veerkracht en mentale weerbaarheid hebben getoond na die vroege achterstand.’’

Plussen

Verbeterpunten waren er voldoende, erkent De Gier, die doelt om de omschakeling en de slordige fouten die MVV maar zo nog aan een punt hadden kunnen helpen. Maar de plussen winnen het van de minnen, benadrukt de trainer. ,,Wij willen graag voetballen en dat brengt risico’s met zich mee. Dat zag je ook bij Ajax tegen PAOK afgelopen dinsdag. In de omschakeling waren die Grieken gevaarlijk en daar moeten we tegen Cambuur ook beducht op zijn. Met mannen als Kallon en Korte hebben ze snelle aanvallers in de ploeg.’’

Snelheid heeft GA Eagles ook. Met Jaroslav Navratil op de rechterflank en mannen als Martijn Berden en Zakaria Eddahchouri die al weken aantonen dat ze tegen de basiself aan schurken. De beide aanvallers vielen tegen MVV ook prima in, al ontbreekt Eddahchouri vrijdag in Friesland. De aanvallende middenvelder kampt met een kneuzing aan de teen die hij maandag opliep in de beloftenwedstrijd tegen Jong FC Emmen (2-2). Ook Jeroen Veldmate (achillespees), Adrian Edqvist (hoofd) en Jarno van den Bos (enkel) blijven aan de kant tegen Cambuur.

Lastig

Voor GA Eagles is het treffen met Cambuur een traditioneel lastige uitbeurt. De laatste overwinning dateert van twaalf jaar geleden. Daarnaast gelden de Friezen, die vorige week de competitie in de eerste divisie openden met een 2-0 nederlaag tegen De Graafschap, wel als een gevaarlijke outsider voor de bovenste plaatsen. ,,Een goede ploeg’’, oordeelde De Gier. ,,Ze zullen furieus van start gaan en ons vroeg onder druk zetten. Met Robert Muhren hebben ze een ervaren spits en op de flanken is er veel snelheid. Maar wij gaan elke wedstrijd in om te winnen. Ook wij zullen onze kansen krijgen, maar het wordt een heet avondje.’’

Kampioen

De Gier weet waarover hij praat. In de jaren negentig speelde hij zelf drie jaar voor Cambuur, waarna hij in 1994 de overstap maakte naar GA Eagles. ,,Twee clubs die op elkaar lijken qua sfeer en beleving. Ik ben nog kampioen geworden met Cambuur en we promoveerden naar de eredivisie.’’

Een mooi duel om naar uit te kijken dus in het Cambuur-stadion, waar arbiter Manschot vrijdagavond vanaf 20.00 uur de arbitrale leiding heeft.