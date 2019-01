GA Eagles ongewijzigd voor herkansing tegen Cambuur

Met een extra training op zaterdag bereidde Go Ahead Eagles zich dit weekeinde op sportpark De Wolzak in Eefde voor op de wedstrijd van maandag (aftrap 20.00 uur) tegen SC Cambuur. Het duel werd vrijdag afgelast vanwege het slechte veld en de barre weersomstandigheden in Friesland.

Cambuur en de gemeente Leeuwarden trokken vrijdagmiddag kort voor vijf uur de stekker uit de wedstrijd vanwege de door sneeuw en ijzel spekgladde Friese wegen. De veiligheid van spelers en fans stond voorop en die was niet meer te garanderen vanwege de extreme weersomstandigheden.

Maandagavond volgt de herkansing. GA Eagles gaat dat doen met dezelfde elf spelers als die vrijdag in actie zouden zijn gekomen. ,,Zelfde basis, zelfde selectie’’, bevestigde Stegeman, die ook zondagochtend met zijn selectie trainde in Eefde. De coach kiest dus voor ‘rechtspoot’ Gino Bosz in het hart van de defensie naast Jeroen Veldmate. Spits Thomas Verheydt ontbreekt met een hakblessure in Leeuwarden. Paco van Moorsel begint net als in de gewonnen wedstrijd tegen Almere City weer als centrumspits. Pieter Langedijk bemant de linkerflank. ,,Ons sportieve plan verandert niet tegen Cambuur.’’

Concurrentie

Zoals Stegeman ook niet anders wordt van de uitslagen van vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie. De nederlaag van koploper FC Den Bosch bij FC Eindhoven en het gelijkspel van Sparta tegen Telstar waren niet bepaald ongunstig voor GA Eagles en FC Twente. De Tukkers zijn sinds de winst bij Almere City (1-3) van zaterdagavond zelfs de nieuwe koploper. ,,Het geeft aan dat iedereen van iedereen kan winnen in de eerste divisie.’’

Stegeman rekent zich dan ook niet rijk. Natuurlijk kan Go Ahead maandag weer helemaal aanhaken, maar begin december deed zich al eens een zelfde scenario voor met nederlagen op vrijdag van Sparta, FC Twente en TOP Oss. De Deventenaren verloren drie dagen later zelf met 5-1 bij Jong PSV. ,,Met de stand houd ik me niet bezig.’’

Pittige klus

Want Go Ahead zelf wacht maandag eerst een pittige klus tegen Cambuur, weet ook Stegeman, die er veel aan gelegen de negatieve reeks in Friesland eindelijk weer eens te doorbreken. Sinds 2007 werd er niet meer gewonnen door de Deventer ploeg. De 2-1 overwinning op Almere City van vorige week moet de Deventer ploeg vertrouwen geven tegen Cambuur. Met de Friezen treft Go Ahead een ploeg die de juiste vorm langzaam weer benaderd. Cambuur won weliswaar al vier thuiswedstrijden op rij niet in de eerste divisie – de laatste zege dateert van 4 november op Jong Ajax (1-2) – het elftal van trainer Rene Hake is al drie duels op rij ongeslagen.