GA Eagles ontdoet zich van Bourhane, Eddahchouri blijft in Deventer

Martina eindelijk basisspe­ler bij GA Eagles: ‘Wel de vraag hoe lang ik erin blijf’

Hij moest er even op wachten, maar Cuco Martina heeft eindelijk een basisplaats veroverd in het elftal van Go Ahead Eagles. De optredens tegen Heerenveen en Heracles smaken naar meer, maar de verdediger is ook realistisch, zegt hij na het oefenduel met Utrecht (1-1) van donderdag.

27 januari