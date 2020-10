GA Eagles ontloopt een maandagduel met FC Den Bosch

De aftrap van het treffen in stadion de Adelaarshorst is 12.15 uur. De wedstrijd tegen FC Den Bosch in de tweede periode stond op de rol voor maandag 16 november, maar is dus met een dag vervroegd.

De voetbalbond kwam tot dat besluit om fans de kans te geven het duel rechtstreeks te kijken op televisie nu er geen fans in het stadion aanwezig mogen zijn.

Op 15 november komt in de avonduren het Nederland elftal in actie tegen Bosnië en Herzegovina.