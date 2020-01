GA Eagles ontvangt Almere City met open armen in Adelaarshorst

GA Eagles en Almere City treffen elkaar bij de hervatting van de competitie in Keuken Kampioen Divisie. Het is de twaalfde ontmoeting sinds de entree in het betaalde voetbal van de Almeerder club in 2005. Go Ahead Eagles verloor alleen de allereerste ontmoeting. Eind december 2005 won – toen nog – FC Omniworld met 1-4 in Deventer. Sindsdien bleef Go Ahead tien keer zonder nederlaag en won het daarvan zeven keer in eigen huis. GA Eagles scoorde in eigen stadion in totaal al 21 keer tegen Almere City.