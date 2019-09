GA Eagles ontvangt Excelsior altijd met een brede glimlach

Sinds de invoering van het betaalde voetbal heeft GA Eagles 22 van de 33 wedstrijden in de eigen Adelaarshorst gewonnen tegen Excelsior, dat pas zes keer met een zege in de bus stapte terug naar de Maasstad. De laatste overwinning van Excelsior is meer dan veertien jaar geleden. In maart 2005 won de Rotterdamse formatie met 0-3 in Deventer.

Sindsdien is GA Eagles al zes duels op rij ongeslagen. Het is drie jaar geleden dat beide clubs elkaar voor de laatste keer in competitieverband tegenkwamen. In oktober 2016 won GA Eagles met 3-0. Het is niet de grootste thuiszege op Excelsior. Dat was in 1992 toen Go Ahead met 5-1 wist te winnen.