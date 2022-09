GA Eagles op jacht naar de eerste zege: ‘Inspanningen moeten gevoed worden door resultaat’

Met nul punten uit de eerste vijf wedstrijden is het voor Go Ahead Eagles de hoogste tijd te oogsten. Te beginnen vrijdag in en tegen Volendam (aftrap 20.00 uur). Een vooruitblik met trainer René Hake in vijf hoofdstukken.

DE ZIEKENBOEG

Verheugend nieuws voor de fans: beetje bij beetje gaat het steeds beter met de geblesseerde spelers van Go Ahead Eagles. Trainer René Hake: ,,Vorige week ging het al een stuk beter, deze week is er weer een stap in het herstelproces gemaakt.”

Voor Finn Stokkers en José Fontan is die nog niet zo groot dat zij in Volendam bij de wedstrijdselectie kunnen aansluiten. ,,Maar met bijvoorbeeld Gerrit Nauber gaat het zo goed, dat het niet uitgesloten is dat hij een aantal minuten kan spelen. Voor veel anderen geldt dat ook, al weten we dat op de wedstrijddag pas zeker.”

Quote Linthorst en Adekanye moesten in het begin van de week even pas op de plaats maken, maar konden vervolgens als vanouds trainen René Hake, trainer Go Ahead Eagles

Evert Linthorst en Bobby Adekanye vielen zaterdag tegen Feyenoord uit, maar zijn er in Volendam bij. ,,Ze zijn, achteraf gezien, op het juiste moment uitgestapt tegen Feyenoord. Ze moesten in het begin van de week even pas op de plaats maken, maar konden vervolgens als vanouds trainen.”

DE NIEUWELING

GA Eagles legde eerder deze week de begeerde vleugelverdediger vast: de 27-jarige Italiaan Federico Mattiello. ,,Mijn eerste indruk van hem is zeer positief. Hij is actief, energiek, dynamisch, vast in zijn vaardigheid en brengt agressiviteit. Het beeld dat we al van hem hadden, heeft hij deze week bevestigd.”

Volledig scherm Federico Mattiello (links) als speler van Chievo Verona. © EPA

,,Ja, hij had in het verleden nogal wat blessures. Maar of hij daarmee een risiscofactor is? Nou, elke speler heeft wel wat in zijn loopbaan. Ruud van Nistelrooij scheurde zijn kruisbanden twee keer en had toch wel een mooie carrière. Federico is fit, voor ‘wedstrijdklaar’ is het echter nog te vroeg. Hij speelde dit seizoen nog geen officiële duels, trainde wel veel en op een goed niveau. Maar hij heeft hier eerst meer trainingsminuten nodig, situaties meemaken waarin we wedstrijden nabootsen.”

DE TEGENSTANDER

Volendam is vier punten rijk(er dan Go Ahead Eagles), met winst tegen Twente en een punt tegen Groningen. De Noord-Hollanders kregen klop van NEC, PSV en Sparta, met in totaal 15 tegengoals. ,,Maar tegen Sparta kregen ze pas in de slotfase de deksel op de neus, ze waren verder net zo goed. En die nederlaag tegen PSV vind ik niet echt een graadmeter.”

Volledig scherm Daryl van Mieghem is dit seizoen tot nu toe de gevaarlijkste speler van Volendam. © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,Volendam wil graag voetballen, de bal hebben. De ploeg heeft flink wat wapens. Neem voorin Henk Veerman en Robert Mühren, die weten wel hoe het loopt. En Daryl van Mieghem (2 goals en 2 assists tot nu toe) is gevaarlijk. Hij loopt al langer mee, heeft een goede voorzet en is een speler die we bij de goal weg moeten houden.”

DE STRIJDWIJZE

,,Die gevaarlijke spelers bij de goal weghouden, zal nooit helemaal lukken, we moeten goed verdedigen. Qua spelintentie staan we er hetzelfde in als bij thuisduels; op goede manier druk zetten, goed organiseren, bij voorkeur zo ver mogelijk naar voren spelen. Maar we zullen soms gedwongen worden lager te staan, zoals tegen Feyenoord. Dan moeten we meer initiatief tonen, ons niet te ver naar achteren laten duwen. Daar hadden we zaterdag moeite mee, maar tegen Volendam mag ik op dat gebied toch meer verwachten.”

DE GEESTELIJKE GESTELDHEID

,,Ondanks de vijf nederlagen, staat de groep er mentaal positief in. Ook na Feyenoord is er veel strijdbaarheid. In de speelwijze herkennen de mensen zich. Al levert het nog geen resultaat op, uit de manier waarop gevoetbald werd, halen we wel positiviteit. Maar alle inspanningen moeten wel een keer gevoed worden door resultaat.”

Volledig scherm Go Ahead Eagles-trainer René Hake mikt op zes punten uit de wedstrijden tegen Volendam (vrijdag) en Emmen (volgende week). © ANP

,,Het belang van de wedstrijd tegen Volendam is groot. Belangrijk om nu goede resultaten te halen, zodat we ook onderschrijven dat we goed bezig zijn. Ik ben zelf altijd teleurgesteld bij verlies, je wil en verwacht altijd meer. Maar ik heb ook veel goede dingen gezien, die we moeten omzetten in resultaat. Nu Volendam en volgende week Emmen, daarin moeten we voor zes punten gaan, dát is het doel. Al weet je nooit hoe het uitpakt.”

Volendam-Go Ahead Eagles

Vrijdag 9 september, aftrap 20.00 uur

Scheidsrechter: Richard Martens

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Bakker, Idzes, Kuipers; Linthorst, Llansana, Rommens, Edvardsen; Adekanye, Lidberg. Geblesseerd: Stokkers, Fontan. Geschorst: Fernandes.