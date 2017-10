GA Eagles op rapport: Langedijk doeltreffend, Stevens belangrijk

Langedijk: ‘Hier zat ik al een tijdje op te azen’

7:09 Er kan een hoop veranderen in driekwartier, zo leerde Pieter Langedijk vrijdagavond. Go Ahead Eagles bezocht onder een striemend fluitconcert van het ontevreden thuispubliek het kleedlokaal voor de rust, bij een 0-1 achterstand. Maar dat was de middenvelder ruim 45 minuten later allang weer vergeten. Met zijn treffer had hij het duel met Jong AZ alsnog in Deventer voordeel laten kantelen: 2-1.