Het was na de wedstrijd tegen FC Emmen (0-0) in september pas de tweede keer dit seizoen dat Stevens de nul op de borden wist te houden, maar dat hij tot dusver de beste speler van het Deventer ensemble is, is duidelijk. Stevens ‘scoorde’ dit seizoen nog geen enkele onvoldoende op het rapport en voert het tussenklassement van De Stentor met afstand aan. Het gemiddelde van de goalie is na vijftien wedstrijden 6,70. Daarmee staat Stevens op eenzame hoogte en zegt alles over de staat van GA Eagles. Een uitblinkende keeper is meestal geen al te vrolijk teken aan de wand. In het tussenklassement volgen Xandro Schenk (6,27) en Sam Hendriks (6,20) op gepaste afstand.