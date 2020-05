GA Eagles op weg naar 3000 verkochte seizoenkaarten

video Go Ahead Eagles raakt juiste snaar op nostalgi­sche voetbal­avond

22 mei Voor even gloeiden de stadionlampen van de Adelaarshorst vrijdagavond weer in de voetbalharten, gezonde wedstrijdspanning, unieke beelden en Go Ahead Eagles als smakelijke hoofdmaaltijd. De digitale voetbalavond voor ruim zesduizend toeschouwers raakte in coronatijden de juiste nostalgische snaar. Deventer gluurde massaal mee en zorgde – behalve voor een meeslepende avond - voor een financiële injectie van (nu al) ruim 70.000 euro.