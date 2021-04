GA Eagles opent de poorten: fans kunnen seizoenkaart kopen voor komend voetbaljaar

Dit weekeinde zijn er voor het eerst weer beperkt wat supporters welkom in de stadions bij de Nederlandse eredivisieduels. Volgende week vrijdag is de Keuken Kampioen Divisie aan de beurt. Of er twee dagen later, op zondag 2 mei, bij GA Eagles-Helmond Sport fans worden toegelaten is nog steeds onduidelijk. Net zoals het nog maar zeer de vraag of er volgend seizoen in groten getale fans welkom zijn in de voetbalstadions.