GA Eagles opent seizoen thuis tegen hekkensluiter

Zomerse oefenpot­jes bezorgen politie en burgemees­ters hoofdpijn

9 juni PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en De Graafschap spelen komende zomer veel oefenwedstrijden op amateurvelden in de regio. Als voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen. Vroeger was dat nooit een probleem, nu worden deze potjes om de haverklap verboden. ,,De angst van burgemeesters is soms op weinig gebaseerd.”