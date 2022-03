GA Eagles overlegt positieve thuisbalans tegen FC Utrecht, alleen laatste decennium niet

De laatste twee edities waren een prooi voor FC Utrecht, wat in Deventer in die duels ook geen enkele tegengoal incasseerde. GA Eagles slikte acht nederlagen in de 24 thuiswedstrijden tegen de Domstedelingen. Elf keer was Go Ahead baas in eigen veste. Van de laatste vijf duels in De Adelaarshorst wist GA Eagles er slechts eentje te winnen (2013).